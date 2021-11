Zasady przetwarzania danych osobowych

Ustawa wprowadzona w życie dnia 25 maja 2018 roku, wymusiła na przedsiębiorcach wdrożenie systemu, który zapewni bezpieczeństwo danych osobowych ich klientów. Jakie są zasady przetwarzania danych osobowych? Jakie prawa mają osoby, których dane są przetwarzane przez przedsiębiorców? Co grozi za nieprzestrzeganie tych przepisów? Zapraszamy do lektury!

Zasady przetwarzania danych osobowych - RODO

Wedle ustawy można wyróżnić kilka zasad, których przedsiębiorca koniecznie musi przestrzegać, podczas przetwarzania danych swoich klientów. Są to następujące zasady przetwarzania danych osobowych:

zasada minimalizacji danych,

zasada przejrzystości danych,

zasada integralności i poufność,

poufność, zasada ograniczenia przechowywania danych,

zasada prawidłowości danych,

inne.

Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do dostępu do tych danych, ich sprostowania, jak również i usunięcia z bazy przedsiębiorcy. W praktyce oznacza to, że bez żadnych konsekwencji można wycofać np. zgody marketingowe, poprzez prośbę o usunięcie wszelkich danych, w tym numeru telefonu z ich bazy.

Jaka kara grozi za nieprzestrzeganie przepisów?

Zasady przetwarzania danych osobowych są na tyle istotne, że za ich nieprzestrzeganie grożą naprawdę wysokie kary. Na przedsiębiorcę, który nie wdroży systemu RODO i nie będzie prawidłowo przechowywał i chronił danych swoich klientów, grozi kara nawet do 20 milionów euro. Kary są ogromne, dlatego warto zastosować się do panujących przepisów i wdrożyć przemyślany, dobrze przygotowany system.